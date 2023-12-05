مهرجان شرم الشيخ المسرحي يكرم اسم الراحل أشرف عبد الغفور

قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباي، بتكريم اسم الراحل أشرف عبد الغفور، بدرع سميحة أيوب التقديري، وذلك ضمن فعاليات الدورة التاسعة المزمع عقدها في الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر 2024.



ورحل الفنان أشرف عبد الغفور عن عالمنا مساء الأحد الماضي، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد تعرضه لحادث سير بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.



وكانت زوجة الفنان أشرف عبدالغفور برفقته أثناء الحادث، وتم نقلهما لمستشفى زايد التخصصي، فيما انتقل هو إلى الرفيق الأعلى.



وكرم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الثامنة والتي انتهت فاعلياتها في 30 من نوفمبر الماضي، عددًا من النجوم، الذين حصلوا على درع سميحة أيوب التقديري ومنهم، الفنانة ميمي جمال، الفنان ياسر صادق، المؤرخ والمخرج المسرحي الدكتور عمرو دوارة، الفنان السعودي عبد الإله السناني، الفنانة التونسية دليلة مفتاحي، المخرج والمؤلف الكويتي عبد الله عبد الرسول، الفنان العماني عماد الشنفري.