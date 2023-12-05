ليفربول يهنئ محمد صلاح على تتويجه بجائزة لاعب العام في إنجلترا

حرص نادي ليفربول الإنجليزي على تهنئة نجمه محمد صلاح على تتويجه بجائزة لاعب العام 2023، من اتحاد مشجعي كرة القدم في إنجلترا.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لـ محمد صلاح، مصحوبة بتعليق:" جائزة جديدة في جعبة الملك المصري.. محمد صلاج يفوز بجائزة لاعب العام من اتحاد مشجعي كرة القدم للمرة الثالثة في مسيرته".

وتوج محمد صلاح، نجم ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في العام 2023 من اتحاد مشجعي كرة القدم بإنجلترا، للمرة الثالثة في تاريخه.

تم الإعلان عن فوز محمد صلاح بالجائزة في حفل أقيم في لندن، مساء الإثنين، بعد أن احتل المرركز الأول في استفتاء المشجعين.

وفاز محمد صلاح بالجائزة للمرة الثالثة في مسيرته بعد أن حصل عليها عامي 2018-2021.

وسجل محمد صلاح 27 هدفا وقدم 17 تمريرة حاسمة خلال سنة 2023.

ونجح محمد صلاح في التفوق على إيرلينج هالاند، رودري، وكايو ساكا، كيران ترريبيير وأولي واتكينز ليحصل على جائزة أفضل لاعب في العام من اتحاد مشجعي كرة القدم في إنجلترا.

من جانبه علق محمد صلاح على حصوله على جائزة لاعب العام في إنجلترا من اتحاد مشجعي كرة القدم في إنجلترا، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول، قائلا:" أريد أن أشكر الجميع على جائزة لاعب العام من رابطة مشجعي كرة القدم في إنجلترا، خاصة أنها تم التصويت عليها من قبل الجماهير".

أتم محمد صلاح:" أريد فقط أم أقول شكرا جزيلا لكم، وأنا أقدر ذلك كثيرا".