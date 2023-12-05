تقرير: إسرائيل تدرس إغراق أنفاق غزة بمياه البحر

أفادت تقارير إعلامية بأن إسرائيل تقوم بتجميع نظام مضخات كبيرة، لاستخدامها في غمر شبكة الأنفاق الممتدة لحركة حماس أسفل قطاع غزة بمياه البحر.



وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أمس الاثنين نقلا عن مسئولين أمريكيين القول، إنه لا يُعرف بعد ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية تعتزم استخدام هذا الأسلوب. ونٌقل عن المسئولين القول إن إسرائيل لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن هذه الخطة كما لم تستبعد تنفيذها.



وقال المسئولون إن القوات الإسرائيلية أكملت تركيب مضخات كبيرة لمياه البحر شمال مخيم الشاطئ للاجئين منتصف نوفمبر الماضي. وذكرت الصحيفة أنه تم تركيب خمس مضخات على الأقل، يمكنها سحب المياه من البحر المتوسط، وضخ الآلاف من الأمتار المكعبة من المياه في الساعة في الأنفاق، مما سيؤدي لغمرها خلال بضعة أسابيع.



وقالت وول ستريت جورنال إنه باستخدام مثل هذا الأسلوب، سوف تتمكن إسرائيل من تدمير الأنفاق ودفع مقاتلي حماس على الخروج من مخابئهم تحت الأرض. وقال المسئولون الأمريكيون إنه من ناحية أخرى، هذا من شأنه تهديد إمدادات المياه في قطاع غزة.



وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن إسرائيل أبلغت أمريكا أولا بهذا الخيار مطلع الشهر الماضي، مما أدى لإجراء نقاش للموازنة بين القابلية للتنفيذ والتأثير البيئي والقيمة العسكرية للقضاء على الأنفاق.



وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إنه عثر على أكثر من 800 فتحة نفق منذ بدء الحرب في غزة. وأوضح أمس الأول الأحد أنه قام بتدمير 500 فتحة نفق بالفعل.