قوات إسرائيلية تقتحم مدينة جنين وسط مواجهات مع الفلسطينيين

اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، وأكثر من 50 مركبة عسكرية، ليلة الاثنين على الثلاثاء، مدينة جنين وأطراف مخيمها.

وذكرت وكالة "وفا" أن أكثر من 50 مركبة عسكرية إسرائيلية، ترافقها أربع جرافات، اقتحمت المدينة من شارع جنين– الناصرة، وسط إطلاق النار، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وأضافت أن الاقتحام تزامن مع تحليق طائرة استطلاع في أجواء المدينة، فيما انتشر قناصة من الجيش الإسرائيلي على أسطح عدد من المنازل والبنايات، مشيرة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من أحياء مدينة جنين ومخيمها.

وفور عملية الاقتحام، باشرت جرافات الجيش الإسرائيلي بتدمير البنية التحتية في محيط مسجد طوالبة، وحي الزهراء، والطرق المؤدية للمخيم، وسط اندلاع مواجهات وصفت بـ "العنيفة" في محيط دوار السينما والداخلية وشارع الناصرة وحي البساتين.

ودفعت قوات إسرائيلية بتعزيزات إلى محيط مستشفى الأمل ونشرت قناصة في محيط المستشفى، ونفذت حملة مداهمات كبيرة للمنازل الواقعة في اطراف المخيم.