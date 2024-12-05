وزير الخارجية السعودي يبحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفيًا من رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، جرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود المبذولة بشأنها.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ426 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 48 شهيدًا و201 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر لعام 2023، إلى 44 ألفًا و580 شهيدًا، و105 آلاف و739 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.