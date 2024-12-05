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قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، اليوم الخميس، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 2162 حالة؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وبحسب ما نشره موقع «القبس»، عقدت الهيئة اجتماعها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

يذكر أن الحكومة الكويتية قد سحبت الجنسية من أكثر من 5000 شخص خلال الأشهر الماضية، معظمهم من زوجات الكويتيين.

كما تم سحب الجنسية الكويتية من فنانين، على رأسهم المطربة نوال الكويتية والممثل داوود حسين؛ اللذان حصلا عليها على بند الأعمال الجليلة.