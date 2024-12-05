الأمين العام لحزب الله: العدوان على سوريا ترعاه أمريكا وإسرائيل

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قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الخميس، إن "العدوان على سوريا ترعاه أمريكا وإسرائيل"، مؤكدا: "سنكون في حزب الله إلى جانب سوريا لإحباط هذا العدوان".

وأضاف أن "الجماعات التكفيرية في سوريا كانت أدوات لإسرائيل وأمريكا"، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.

وتابع: " الجماعات التكفيرية تريد نقل سوريا من الموقع المقاوم إلى موقع يخدم العدو الإسرائيلي".

وقال: "نحن أمام مشروع توسعي إسرائيلي خطير، وأدعوكم إلى دعم المقاومة في مواجهة إسرائيل".

ويأتي ذلك فيما أعلنت قوات المعارضة السورية دخول مدينة حماة والسيطرة على أحياء بها وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع السورية الانسحاب من المدينة.

وقالت المعارضة إنها سيطرت على سجن حماة المركزي وأطلقت سراح سجناء منه، مشيرة إلى أنها سيطرت على منطقة عقيربات ومحيطها في ريف حماة الشرقي.