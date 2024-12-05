الأمم المتحدة: نزوح 150 ألف شخص من سوريا بسبب القتال في حلب والمناطق المحيطة

أُجبر حوالي 150 ألف شخص على الفرار من منازلهم بسبب تصاعد القتال بين القوات الحكومية السورية وفصائل مسلحة، وفقا للأمم المتحدة.

وقال جونزالو فارجاس ليوسا، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، في منشور على منصة "إكس" الأربعاء إن "عدد السوريين الذين أجبروا على الفرار بسبب القتال في حلب وما حولها يتزايد بسرعة"، وأضاف أن هذا الرقم "من المحتمل أن يستمر في الارتفاع."

وكانت الفصائل المسلحة بقيادة جماعة "هيئة تحرير الشام شنت هجوما في شمال غرب سوريا الأسبوع الماضي، وتمكنت من السيطرة على مدينة حلب، ثاني أكبر مدن البلاد، في عطلة نهاية الأسبوع.

وأسفر النزاع السوري المستمر منذ عام 2011 عن نزوح واسع النطاق، مع بحث العديد من السوريين عن ملاذ في أوروبا. ووجد العديد منهم سبيلا للجوء في لبنان، إلا أن الوضع الأمني هناك تدهور بسبب الصراع المستمر بين إسرائيل وحزب الله في المنطقة. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين مؤخرا حيز التنفيذ.