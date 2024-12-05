حزب الله: استعادة بنية القيادة والسيطرة كانت حاسمة في انتصارنا على إسرائيل

أكد نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله، أن الحزب انتصر في المواجهة الأخيرة مع إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تحقق أهدافها، وهو ما يشكل هزيمة لها.

وقال أمين حزب الله، خلال بيان له، منذ قليل، إن استعادة بنية القيادة والسيطرة في الحزب كان من العوامل المهمة في هذا الانتصار، مشيرًا إلى أن الحزب مرّ "في أصعب مرحلة منذ نشأته".

وأوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل هو آلية تنفيذية للقرار 1701، وليس اتفاقا جديدا قائما بذاته، لافتا إلى أن إسرائيل ارتكبت أكثر من 60 خرقا لهذا الاتفاق، مطالبًا الحكومة اللبنانية بمسئولية متابعة هذه الانتهاكات.

وفيما يخص علاقة حزب الله بالداخل اللبناني، أكد الأمين العام أن لا علاقة بين الحزب وإسرائيل في هذا السياق، مشددًا على أن العلاقات الداخلية للبلاد تظل بعيدة عن أي تأثيرات خارجية أو علاقة مع الجيش اللبناني.