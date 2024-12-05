رئيس مطار بيروت يعلن استئناف رحلات الطيران ودخول 4500 مسافر يوميا

أعلن رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن، عودة العديد من شركات الطيران للعمل مجددًا في مطار رفيق الحريري الدولي بعد قرار وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الخطوط الملكية الأردنية بدأت في تسيير رحلاتها ابتداء من 1 ديسمبر، حيث تم تفعيل رحلتين يوميًا.

ولفت الحسن، في حديث عبر إذاعة «سبوتنيك»، إلى أنّ العديد من شركات الطيران العربية استأنفت نشاطها أيضًا، مثل شركات الطيران الأردنية والعراقية والتركية والقطرية والطيران العربي.

وبالنسبة للطيران الأوروبي، أشار الحسن إلى أنّ الشركات الأوروبية ستستأنف رحلاتها بشكل جزئي ومرحلي، حيث من المتوقع أن تبدأ شركة الطيران الألمانية رحلاتها في 9 ديسمبر، بينما لم تحدد بعض الشركات الأوروبية الأخرى تواريخ رسمية لعودة رحلاتها.

ونوه بأن تعليق الرحلات كان نتيجة لتأثيرات الحرب، إذ تم استخدام الأساطيل المخصصة لهذه الرحلات لوجهات أخرى.

ولفت إلى أن قرار وقف إطلاق النار لمدة شهرين دفع بعض الشركات الأجنبية إلى التريث قبل استئناف رحلاتها، بسبب مخاوف من استمرار الوضع الأمني.

وفيما يخص حركة الركاب، أضاف الحسن أنّ الرحلات القادمة إلى لبنان تشهد دخول حوالي 4500 شخص يوميًا، وهو ما يزيد من الزخم في المطار.

وحول أسعار تذاكر السفر، قال ضيف إنّ الزيادة في الأسعار نتيجة طبيعية لزيادة الطلب على الرحلات الجوية في جميع أنحاء العالم.

وذكر أنّ عودة بعض شركات الطيران إلى العمل سيساهم في خفض أسعار التذاكر تدريجيًا، ما سيعود بالنفع على المسافرين في المستقبل القريب.