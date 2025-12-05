أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بدائرة الفتح بمحافظة أسيوط نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات مجلس النواب، حيث بلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 804839 مواطنًا، أدلى منهم بصوته 103909 ناخبين، وبلغت الأصوات الصحيحة 91452 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الباطلة 12357 صوتًا.

وأسفرت النتائج الأولية عن دخول جولة الإعادة بين كلٍّ من:

أحمد حسين جودة، مرشح حزب مستقبل وطن، بإجمالي 39065 صوتًا،

عصام العمدة، مرشح حزب مستقبل وطن، بإجمالي 34835 صوتًا،

علي سيد حماد، مرشح حزب حماة الوطن، بإجمالي 43205 أصوات (مستقل)،

محمد حسن العمدة، مستقل، وحصل على 22468 صوتًا،

أماني الليثي، مستقلة، وحصلت على 19714 صوتًا,

نعمان أحمد فتحي العمدة، مستقل، وحصل على 19703 أصوات.

وكانت مراكز الاقتراع بالدائرة الثالثة بأسيوط، والتي تشمل مراكز البداري وساحل سليم وأبنوب والفتح، قد أغلقت أبوابها في تمام التاسعة مساء الخميس، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، والتي انطلقت صباح الأربعاء واستمرت لمدة يومين وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة وتسهيلات للناخبين، أعقبها بدء أعمال فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية البالغ عددها 139 لجنة داخل 117 مقرًا انتخابيًا، ثم حصرها عدديًا في اللجان العامة.

وجرت انتخابات مجلس النواب في 20 دائرة من الجولة الأولى، بعد إلغاء نتائجها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ليختار المواطنون من يمثلونهم في المجلس خلال الدورة القادمة، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وتسهيلات للناخبين.