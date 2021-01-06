جدل مع بداية جلسة الكونجرس للمصادقة على فوز بايدن

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‏بدأت، منذ قليل، جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الكونجرس.

وحسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء، اندلع جدل مع بداية جلسة الكونجرس المنعقدة للمصادقة على فوز الرئيس الديموقراطي المنتخب جو بايدن.