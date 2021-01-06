إخراج بنس من مقر الكونجرس الأمريكي بسبب تهديدات أمنية

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ذكر موقع "سي إن بي سي" الأمريكي، أن الأمن الفيدرالي في واشنطن، قام بإخراج نائب الرئيس مايك بنس من مجلس الشيوخ بسبب تهديدات أمنية، حيث قام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بأعمال شغب خارج المبنى.

وكان المشرعون قد بدأوا للتو العملية الإجرائية لفرز أصوات الهيئة الانتخابية والإعلان رسميًا عن فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأغلق الأمن جميع مداخل مقر الكونجرس، بعدما اقتحم عدد كبير من أنصار ترامب، الأربعاء، الحواجز التي وضعتها الشرطة الأمريكية حول مبنى الكونجرس، وتمكن العشرات منهم في دخول الساحة الرئيسية للمبنى.

ويأتي هذا التطور بعد نحو ساعة من دعوة ترامب أنصاره إلى "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".

ودعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، خلال تظاهرة لأنصاره في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية، أنصاره إلى السير باتجاه الكونغرس.