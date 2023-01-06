الرئيس الأوكراني يبحث مع المستشار الألماني التعاون الدفاعي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تحدث مع المستشار الألماني أولاف شولتس، الجمعة، وشكره على "حزمة الدفاع القوية" التي من شأنها مساعدة أوكرانيا في صد القوات الروسية والدفاع عن أراضيها.

وقال أيضا إنه بحث توطيد التعاون الدفاعي ولكنه لم يقدم تفاصيل، وفقاً لوكالة "رويترز".

وفي بيان مشترك مع واشنطن يوم الخميس، قالت برلين إنها ستقدم لكييف مركبات ماردر القتالية وواحدة من منظومات باتريوت للدفاع الجوي.

وكتب زيلينسكي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "شكرت (شولتس) على حزمة الدفاع القوية، التي تشمل عشرات من مركبات ماردر ومنظومة باتريوت. وبحثنا مزيدا من التعاون لتعزيز الجيش الأوكراني".

ودأب هو ومسؤولون أوكرانيون كبار آخرون على المطالبة بمنظومات أسلحة أثقل وأكثر تطورا عقب غزو روسيا الذي يمضي الآن شهره الحادي عشر.

وأعلنت فرنسا أيضا هذا الأسبوع إنها سترسل مركبات القتال المدرعة إيه.إم.إكس-10 آر.سي.

وقال زيلينسكي أيضا يوم الجمعة إنه التقى اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في كييف، وهما جاك ريد وأنجوس كينج، لبحث الوضع في ساحة المعركة و"مخاطر التصعيد المحتمل"، بعد ساعات من بدء الهدنة أحادية الجانب التي أعلنتها روسيا. ووصف زيلينسكي الهدنة بأنها "تلاعب".