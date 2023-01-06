تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.
وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الجمعة 6 بناير 2023، والتي جاء في مقدمتها:شلل في السوق السوداء للدولار بعد طرح شهادات 25% والإفراج عن السلع
شهد مساء أمس الخميس وصباح اليوم الجمعة، حالة من الشلل التام للسوق السوداء للعملات الأجنبية مع عروض كثيفة للبيع دون أدنى طلب شراء؛ ما أدى لانخفاض السعر الموازي ليبدأ في الاقتراب من السعر الرسمي الذى ارتفع الى 27,16 في البنك المركزي، بحسب علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، الذى أوضح أن ذلك أتى بعد انهيار الطلب من القطاع الخاص بسبب الافراجات المتتالية التي قامت بها الحكومة والبنوك خلال الفترة الماضية.لمزيد من التفاصيل اضغط هنا:صناعة الدواجن تواجه خطر التدمير حال تفاقم الأزمة
قال ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن الأوضاع الراهنة في صناعة الدواجن مقلقة بشأن ارتفاع الأسعار، وارتفاع أسعارها نتيجة لانكماش طاقات التربية، مشيرا أنه حال تفاقمت الأزمة أكثر من ذلك فسوف تدمر القطاع، وهو ما لا يمكن تعويضه قبل عام كامل.لمزيد من التفاصيل اضغط هنا:شركة شل تعلن ارتفاع عائدات الغاز رغم مشكلات الإسالة
أعلنت شركة شل أن عائداتها من بيع الغاز شهدت "ارتفاعا ملحوظا" في الربع الأخير من 2022 رغم مشكلات التشغيل في محطات الإسالة في أستراليا، كما تمكنت من التغلب على التحديات التي واجهها قطاع الغاز في الربع الثالث، عندما كانت الشركات المنافسة أكبر نجاحا في تحقيق الأرباح من أسعار الغاز القياسية في أوروبا، وفقا لوكالة بلومبرج.لمزيد من التفاصيل اضغط هنا:مؤشر الفاو لأسعار الحبوب ينخفض 1.9% في ديسمبر الماضي
انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الحبوب في شهر ديسمبر الماضي بنسبة 1.9٪ عن نوفمبر. وزادت المحاصيل الجارية في نصف الكرة الجنوبي الإمدادات القابلة للتصدير من القمح، في حين أدت المنافسة القوية من البرازيل إلى انخفاض الأسعار العالمية للذرة. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت الأسعار الدولية للأرز بفضل عمليات الشراء الآسيوية وارتفاع قيمة العملة مقابل دولار الولايات المتحدة بالنسبة للبلدان المصدرة.لمزيد من التفاصيل اضغط هنا:التخطيط تسلم الأحوال المدنية 18 مركزا تكنولوجيا متنقلا جديدا
سلمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 18 مركز خدمة متنقل لقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لتقدم كافة خدمات القطاع، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع في نشر المراكز التكنولوجية المتنقلة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.لمزيد من التفاصيل اضغط هنا:التخطيط القومي والعربي للتخطيط يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء وحدة النمذجة الاقتصادية المشتركة
وقع المعهد القومى للتخطيط، مذكرة تفاهم مع المعهد العربي للتخطيط، بشأن التعاون في إنشاء وحدة النمذجة الاقتصادية المشتركة، في إطار حرص المعهد على التعاون العربي وتعزيز الشراكات مع المؤسسات والجهات المعنية بقضايا التخطيط والتنمية في المنطقة العربية.لمزيد من التفاصيل اضغط هنا:غرفة القاهرة تقيم 3 شوادر كبداية لمعارض أهلا رمضان
قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الغرفه التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة المستوردين، إن مجلس إدارة الغرفة اتفقت على البداية ب٣ شوادر لمعارض أهلا رمضان الخاصة بالسلع الأساسية، مع الاستمرار في العمل على زيادة هذه الشوادر علي نطاق محافظة القاهرة بدون حد أقصي، متوقعا أن تنتشر هذه الشوارد في المناطق الأكثر احتياجا.لمزيد من التفاصيل اضغط هنا:تداول 28 سفينة للبضائع والحاويات في ميناء دمياط
أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل 10 سفن متنوعة، بينما غادرته 19 سفينة، وبذلك يصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 3391 طن، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50767 طنا.لمزيد من التفاصيل اضغط هنا:النفط يرتفع 1% مع استمرار مخاوف بشأن الطلب
ارتفعت أسعار النفط، اليوم، للجلسة الثانية على التوالي، لكنَّه ما يزال في طريقه لتحقيق خسارة أسبوعية كبيرة، إذ تستمر مخاوف الطلب في السيطرة على السوق، وبعد بيانات المخزونات الأمريكية، وارتفع النفط عند تسوية تعاملات، وسجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس ارتفاعًا 1% لتسجل 78.69 دولار للبرميل، كما زاد سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم فبراير 1.1% ليصل إلى 73.67 دولار.لمزيد من التفاصيل اضغط هنا: