شلل في السوق السوداء للدولار بعد طرح شهادات 25% والإفراج عن السلع

صناعة الدواجن تواجه خطر التدمير حال تفاقم الأزمة

شركة شل تعلن ارتفاع عائدات الغاز رغم مشكلات الإسالة

مؤشر الفاو لأسعار الحبوب ينخفض 1.9% في ديسمبر الماضي

التخطيط تسلم الأحوال المدنية 18 مركزا تكنولوجيا متنقلا جديدا

التخطيط القومي والعربي للتخطيط يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء وحدة النمذجة الاقتصادية المشتركة

غرفة القاهرة تقيم 3 شوادر كبداية لمعارض أهلا رمضان

تداول 28 سفينة للبضائع والحاويات في ميناء دمياط

النفط يرتفع 1% مع استمرار مخاوف بشأن الطلب

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الجمعة 6 بناير 2023، والتي جاء في مقدمتها:شهد مساء أمس الخميس وصباح اليوم الجمعة، حالة من الشلل التام للسوق السوداء للعملات الأجنبية مع عروض كثيفة للبيع دون أدنى طلب شراء؛ ما أدى لانخفاض السعر الموازي ليبدأ في الاقتراب من السعر الرسمي الذى ارتفع الى 27,16 في البنك المركزي، بحسب علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، الذى أوضح أن ذلك أتى بعد انهيار الطلب من القطاع الخاص بسبب الافراجات المتتالية التي قامت بها الحكومة والبنوك خلال الفترة الماضية.قال ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن الأوضاع الراهنة في صناعة الدواجن مقلقة بشأن ارتفاع الأسعار، وارتفاع أسعارها نتيجة لانكماش طاقات التربية، مشيرا أنه حال تفاقمت الأزمة أكثر من ذلك فسوف تدمر القطاع، وهو ما لا يمكن تعويضه قبل عام كامل.أعلنت شركة شل أن عائداتها من بيع الغاز شهدت "ارتفاعا ملحوظا" في الربع الأخير من 2022 رغم مشكلات التشغيل في محطات الإسالة في أستراليا، كما تمكنت من التغلب على التحديات التي واجهها قطاع الغاز في الربع الثالث، عندما كانت الشركات المنافسة أكبر نجاحا في تحقيق الأرباح من أسعار الغاز القياسية في أوروبا، وفقا لوكالة بلومبرج.انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الحبوب في شهر ديسمبر الماضي بنسبة 1.9٪ عن نوفمبر. وزادت المحاصيل الجارية في نصف الكرة الجنوبي الإمدادات القابلة للتصدير من القمح، في حين أدت المنافسة القوية من البرازيل إلى انخفاض الأسعار العالمية للذرة. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت الأسعار الدولية للأرز بفضل عمليات الشراء الآسيوية وارتفاع قيمة العملة مقابل دولار الولايات المتحدة بالنسبة للبلدان المصدرة.سلمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 18 مركز خدمة متنقل لقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لتقدم كافة خدمات القطاع، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع في نشر المراكز التكنولوجية المتنقلة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.وقع المعهد القومى للتخطيط، مذكرة تفاهم مع المعهد العربي للتخطيط، بشأن التعاون في إنشاء وحدة النمذجة الاقتصادية المشتركة، في إطار حرص المعهد على التعاون العربي وتعزيز الشراكات مع المؤسسات والجهات المعنية بقضايا التخطيط والتنمية في المنطقة العربية.قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الغرفه التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة المستوردين، إن مجلس إدارة الغرفة اتفقت على البداية ب٣ شوادر لمعارض أهلا رمضان الخاصة بالسلع الأساسية، مع الاستمرار في العمل على زيادة هذه الشوادر علي نطاق محافظة القاهرة بدون حد أقصي، متوقعا أن تنتشر هذه الشوارد في المناطق الأكثر احتياجا.أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل 10 سفن متنوعة، بينما غادرته 19 سفينة، وبذلك يصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 3391 طن، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50767 طنا.ارتفعت أسعار النفط، اليوم، للجلسة الثانية على التوالي، لكنَّه ما يزال في طريقه لتحقيق خسارة أسبوعية كبيرة، إذ تستمر مخاوف الطلب في السيطرة على السوق، وبعد بيانات المخزونات الأمريكية، وارتفع النفط عند تسوية تعاملات، وسجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس ارتفاعًا 1% لتسجل 78.69 دولار للبرميل، كما زاد سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم فبراير 1.1% ليصل إلى 73.67 دولار.