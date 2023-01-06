 دونيتسك تحذر من عواقب استغلال كييف الهدنة الروسية المؤقتة في أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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دونيتسك تحذر من عواقب استغلال كييف الهدنة الروسية المؤقتة في أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 6 يناير 2023 - 12:17 م | آخر تحديث: الجمعة 6 يناير 2023 - 12:17 م

حذر القائم بأعمال رئيس جمهورية ​دونيتسك​ الموالية لموسكو ​دينيس بوشيلين، من عواقب استغلال كييف الهدنة المؤقتة الخاصة بوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة، بمناسبة أعياد الميلاد لتحسين وتعزيز موقعها على طول خط التماس بين الطرفين في أوكرانيا.

وقال بوشيلين ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة ـ "إن هدنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاصة بوقف إطلاق النار لمدة مؤقتة للاحتفال بعيد الميلاد تنطبق فقط على الأعمال الهجومية"، مؤكدا أن الجيش الروسي سيرد حال خرق قوات كييف لهذه الهدنة خلال الفترة المحددة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في وقت سابق بوقف لإطلاق النار في أوكرانيا لمدة 36 ساعة، مع احتفال المسيحيين الأرثوذكس بعيد الميلاد، بعد مناشدة من رأس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وهي خطوة سبق أن رفضتها أوكرانيا ووصفتها بأنها "فخ".

وقد دخلت هدنة وقف إطلاق النار حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة بمناسبة احتفال الكثير من المسيحيين الأرثوذكس، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في روسيا وأوكرانيا، بعيد الميلاد في السادس والسابع من يناير الجاري.

ويأتي إعلان الهدنة بعد أن دعا البطريرك الأرثوذكسي الروسي كيريل في وقت سابق طرفي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لإعلان هدنة في عيد الميلاد.

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