حزب الله اللبناني يعلن استهداف قاعدة إسرائيلية للمراقبة الجوية كرد أولي على اغتيال العاروري

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف قاعدة ميرون الإسرائيلية للمراقبة الجوية بـ62 صاروخًا كرد أولي على اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري.



وقال حزب الله، في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية: "تقع قاعدة ميرون للمراقبة الجوية على قمّة جبل الجرمق في شمال فلسطين المحتلة وهي أعلى قمّة جبل في فلسطين المحتلة، وتُعتبر قاعدة ميرون مركزًا للإدارة والمراقبة والتحّكم الجوّي الوحيد في شمال الكيان الغاصب ولا بديلًا رئيسيًا عنها، وهي واحدة من قاعدتين أساسيتين في كامل الكيان الغاصب وهما ميرون شمالًا، والثانية متسبيه رامون جنوبًا".



وأضاف الحزب: "قام مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم، وفي إطار الرد الأوّلي على جريمة اغتيال القائد الكبير الشيخ صالح العاروري وإخوانه الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، باستهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية بـ62 صاروخًا من أنواع متعدّدة وأوقعت فيها إصابات مباشرة ومؤكّدة".



وأعلنت حركة حماس، اغتيال نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري، مساء يوم الثلاثاء الماضي، في استهداف إسرائيلي في العاصمة اللبنانية بيروت.