رئيس رابطة تجار السيارات: 2023 أصعب الأعوام على القطاع منذ ربع قرن

قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ، إن 2023 أصعب الأعوام التي مرت على قطاع السيارات منذ ربع قرن.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الجمعة، إلى تراجع إجمالي مبيعات السيارات خلال العام المنصرم بنسبة 70 %، موضحا أن السوق يشهد ارتفاعات جامحة في الأسعار.

ورد ذلك إلى انعكاس تداعيات أزمة الحرب الروسية-الأوكرانية على مصانع السيارات بالاتحاد الأوربي، موضحا أن روسيا كانت تزود أوربا بنحو 60 % من الغاز، هذا إلى جانب نقص الشرائح الإليكترونية للسيارات وأزمة التضخم العالمية.

وأشار إلى مطالبة رابطة تجار السيارات؛ اتحاد الغرف التجارية، بمخاطبة وزير التجارة والصناعة؛ لإيقاف العمل بقرار منع دخول السيارات بغير موديل العام، موضحا أنه بموجب القرار لا يجوز حتى الأن استيراد سيارات موديل 2023 إلى مصر.

وأضاف أن إيقاف العمل بالقرار من شأنه أن يحل الأزمة الحالية، لا سيما في ظل انخفاض تصنيع السيارات عالميا، فضلا عن انهيار أسعار السيارات موديل العام 2023 بنحو يتراوح بين 20 إلى 30 %؛ بسبب تقادم موديل العام.