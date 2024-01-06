ارتفاع قتلى حزب الله منذ 8 أكتوبر إلى 152 قتيلا

أعلن حزب الله، مساء السبت، مقتل 4 من عناصره في مواجهات مع جيش الاحتلال عند حدود لبنان الجنوبية، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 152، منذ 8 أكتوبر الماضي.

ونعى حزب الله، في أربعة بيانات منفصلة، كل من مصطفى محمود جابر، من بلدة محيبيب (جنوب)، وخضر علي مهنّا، من بلدة كفر كلا (جنوب)، وعباس حسين رمال، وعبد الله حسن الأسمر، من بلدة العديسة (جنوب).

وقال «حزب الله»، في بياناته إن عناصره قتلوا على طريق القدس، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية، بأنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شنت ثلاث غارات استهدفت المنطقة الساحلية الواقعة بين بلدتي القليلة والمعلية، القريبة من مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في قضاء صور (جنوب).

وأشارت إلى أن إحدى الغارات الإسرائيلية استهدفت منزلا بين بلدتي الشرقية وكوثرية السياد، على بعد نحو 30 كيلو مترا من الحدود.

وأضافت الوكالة اللبنانية أنّ فرق الإسعاف توجّهت إلى المكان بعد معلومات عن وجود إصابات.

وسبق أن أعلن حزب الله، عبر بيان، في وقتٍ سابق السبت، استهداف قاعدة ميرون الإسرائيلية بـ62 صاروخا.

وجاء هذا الاستهداف كرد أولي على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» صالح العاروري، قبل أيام، في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.