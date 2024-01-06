رابطة المزارعين الألمان تدعو إلى ضبط النفس قبل احتجاجات الأسبوع المقبل

دعت رابطة المزارعين الألمان إلى ضبط النفس قبل أسبوع من الاحتجاجات على خفض مزمع للدعم، بعد أن منعت مجموعة من المزارعين الغاضبين نائب المستشار روبرت هابيك من مغادرة عبارة أمس الأول الخميس.

وناشدت الرابطة أعضاءها في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، عدم إقامة احتجاجات أمام منازل الشركاء في الحوار أو العداء الشخصي.

وقالت رابطة المزارعين: "نرفض بشدة رموز التظاهر مثل المشانق والرايات السوداء أو رموز الجماعات المتطرفة الأخرى!".

وثار غضب المزارعين في ألمانيا بسبب خفض مزمع من الحكومة الاتحادية للدعم الزراعي، بما في ذلك دعم الوقود، رغم إلغاء بعض هذه الإجراءات بالفعل.

كما نأت الرابطة بنفسها عن الأشخاص الذين يروجون لتخيلات الثورة أو يمجدون العنف، بما في ذلك المتطرفين اليمينيين والمجموعات المتطرفة الهامشية الأخرى "أيضا لأن بعضهم يريد توظيف احتجاجنا لدعواتهم الخبيثة".