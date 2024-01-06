 رابطة المزارعين الألمان تدعو إلى ضبط النفس قبل احتجاجات الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
السبت 6 يناير 2024 10:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

رابطة المزارعين الألمان تدعو إلى ضبط النفس قبل احتجاجات الأسبوع المقبل

د ب أ
نشر في: السبت 6 يناير 2024 - 10:48 م | آخر تحديث: السبت 6 يناير 2024 - 10:48 م

دعت رابطة المزارعين الألمان إلى ضبط النفس قبل أسبوع من الاحتجاجات على خفض مزمع للدعم، بعد أن منعت مجموعة من المزارعين الغاضبين نائب المستشار روبرت هابيك من مغادرة عبارة أمس الأول الخميس.

وناشدت الرابطة أعضاءها في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، عدم إقامة احتجاجات أمام منازل الشركاء في الحوار أو العداء الشخصي.

وقالت رابطة المزارعين: "نرفض بشدة رموز التظاهر مثل المشانق والرايات السوداء أو رموز الجماعات المتطرفة الأخرى!".

وثار غضب المزارعين في ألمانيا بسبب خفض مزمع من الحكومة الاتحادية للدعم الزراعي، بما في ذلك دعم الوقود، رغم إلغاء بعض هذه الإجراءات بالفعل.

كما نأت الرابطة بنفسها عن الأشخاص الذين يروجون لتخيلات الثورة أو يمجدون العنف، بما في ذلك المتطرفين اليمينيين والمجموعات المتطرفة الهامشية الأخرى "أيضا لأن بعضهم يريد توظيف احتجاجنا لدعواتهم الخبيثة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك