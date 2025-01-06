وجه رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندرية زكي، الشكر لجميع المهنئين بعيد الميلاد المجيد والعام الميلاديِّ الجديد 2025.

وقال زكي:" أتقدَّمَ بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لكلِّ ما يبذله من جهود ومساع في سبيل الحفاظِ على سلامة بلادنا العزيزةِ مصرَ وأمنِهَا واقتصادها.

وأضاف: " إذ نرى ما تمرُّ به المنطقةُ المحيطةُ بنا من تحدياتٍ أمنيةٍ واقتصادية، نثق بأنَّ يدَ الله قادرةٌ أن تحفظَ بلادَنا العزيزةَ وشعبَها العظيمْ.

وتابع أناب الرئيس السيسي، السيد محمد نجم أمين رئاسة الجمهورية، لحضور الاحتفال وتقديم التهنئة.

كما وجه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي أناب عنه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، موجها الشكر للمستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب على التهنئة بالعيد، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، الذي أناب عنه الدكتورة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ.

كما وجه الشكر لفضيله الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر، الذي أناب عن فضيلته في حضور الاحتفال: الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، و قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وقد أرسل قداسته برقية تهنئة بالعيد، وأناب عنه لحضور الاحتفال: نيافة الأنبا إكليمندس، الأسقف العام، والقمص سرجيوس سرجيوس، والأستاذ جرجس صالح.

وشكر أيضا اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، الذي أرسل برقية تهنئة بالعيد، وأناب عنه لحضور الاحتفال اللواء جعفر عمران.

كما وجه الشكر لعدد من الوزراء الذين حرصوا على الحضور للتهنئة بالعيد وهم الدكتور شريف محمد فاروق ، وزير التموين و التجارة الداخلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

ووجه رئيس الطائفة الإنجيلية الشكر لأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس خالد عبد العزيز ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس مجلس أمناء التحالف الوطني.

كما شكر أيضا المجالس القومية وممثلي المبادرات الرئاسية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي، وممثلي الأحزاب السياسية والنقابات، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ورجال الأعمال والمستثمرين، وشكر خاص لكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية وراعيها، الدكتور القس سامح موريس، وقسوسها وشعبها.

كما شكر أيضًا الحضور من الكنائس الأجنبية، ودار الكتاب المقدس، و كلاء الوزارات الحاليين والسابقين، ونواب ومستشاري ومساعدي الوزراء السابقين، والمسؤولين الحكوميين، وعمداء الكليات وأساتذة الجامعات.