محافظ البحيرة تقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد بدير الأنبا بيشوي

زارت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، دير الأنبا بيشوي لتقديم التهنئة بالعيد لعدد من الآباء والرهبان بأديرة وادي النطرون، ووفقا للتنسيق بين المحافظة والأديرة.

وجاء ذلك بحضور الرهبان (نحميا البرموسي ممثلا عن دير السيدة العذراء براموس، وفيلوكسينوس ممثلا عن دير الأنبا بيشوي، وقزمان السرياني ممثلا عن دير السيدة العذراء مريم السريان، وشاروبيم المقارئ ممثل دير القديس الأنبا مقار، وشنودة ممثلا عن دير القديس الأنبا موسي العلمين، وغايث ممثل دير القديس الأنبا يحمس القصير العلمين).

وأعربت عازر، عن سعادتها بهذه المناسبة، مؤكدة أن عيد الميلاد هو مناسبة عظيمة تجمع أبناء الشعب المصري جميعًا تحت راية واحدة، حيث يعكس أسمى معاني المحبة والأخوة ويجسد الوحدة الوطنية التي تميز المجتمع المصري.

وأكدت أن هذه المناسبة تأتي في ظل مرحلة هامة تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز الوحدة الوطنية والتسامح والتعاون بين جميع أبناء الوطن؛ مما يسهم في ترسيخ الاستقرار الاجتماعي ويجعل مصر نموذجًا يحتذى به للتعايش السلمي بين مختلف فئات المجتمع.

وخلال اللقاء، جرى تناول احتياجات الأديرة بشكل شامل، حيث أبدت عازر اهتمامًا بالوقوف على المتطلبات، وتمت مناقشة سبل توفير الدعم اللازم وتلبية الاحتياجات؛ مما يعكس التزام المحافظة بتعزيز الروابط المجتمعية ودعم الأنشطة الروحية والثقافية في تلك الأديرة.

وتوجهت عازر، بالتهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، معربة عن تقديرها العميق لدوره الكبير في نشر قيم المحبة والسلام، وتعزيز الروح الوطنية بين جميع أبناء الشعب المصري.