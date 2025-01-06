قال الديوان الوطني للمطارات في تونس إن عدد المسافرين في كامل المطارات المستغلة في البلاد، بلغ عام 2024 أكثر من 5ر12 مليون مسافر لأول مرة.

وحقق عدد المسافرين في المطارات التونسية نموا بنسبة 9ر12 % في عام 2024 مقارنة بالعام السابق ليبلغ 12 مليون و538 ألف مسافر.

ويدير الديوان الوطني خمسة مطارات في حين تسير شركة "تاف" التركية مطاري المنستير والنفيضة.

وشهد مطار تونس قرطاج الدولي، أكبر المطارات التونسية، عددا قياسيا للمسافرين في 2024 ليصل إلى سبعة ملايين و249 ألفا و701 مسافر أي بزيادة بنسبتها 8ر8 % عن عام 2023.

وكانت تونس شهدت أيضا في 2024 توافدا قياسيا لعدد السياح الذي تخطى 10 ملايين سائح.