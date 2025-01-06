شهدت حفلة "100 سنة غناء" للفنان علي الحجار، التي أقيمت مساء الأحد على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، لمسة وفاء بتكريم اسم الموسيقار الراحل أحمد الحجار، الحفل إخراج عصام السيد، بمشاركة النجمة أنوشكا والفنان الواعد أحمد علي الحجار.

وسط حضور جماهيري كبير، قدم علي الحجار مجموعة مختارة من ألحان شقيقه الراحل أحمد الحجار، مستعيدًا ذكريات من حقبتي الثمانينيات والتسعينيات وما بعدهما. تضمنت الأغنيات: "أخويا الحبيب"، "نادني"، "أعذريني"، "أنا بيكي يا سمرا"، "كنت فاكر"، "وحدي"، "لملمت خيوط الشمس"، "الأحلام"، "لو يرجع الزمان"، "بحبك"، "انطلق عصفور"، "لا تسأليني"، "دوري ولفي"، "عود"، "لما الشتا يدق البيبان"، "مشاعر"، و"يعني إيه كلمة وطن".

كما تألقت النجمة أنوشكا بأداء مميز في أغنيتي "كنت بحلم" و"ماليش غير قلب". وأظهر أحمد علي الحجار براعة في أداء أغنية "كل فنجان قهوة"، وشارك والده الفنان علي الحجار في أداء أغنية "إكرمنا يا رب"، التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

اختُتمت الاحتفالية بتكريم اسم الموسيقار الراحل أحمد الحجار، حيث سلم الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، درع التكريم تقديرًا لإسهاماته المميزة في مجال الموسيقى والغناء، وقام بتسلمه شقيقه الفنان علي الحجار.