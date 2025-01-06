حارس مانشستر سيتي السابق: من حق صلاح حماية نفسه

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أبدى جو هارت، حارس مانشستر سيتي السابق، وجهة نظره بشأن الشائعات المستمرة حول مستقبل محمد صلاح نجم ليفربول.

ينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول، بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق، بداية من يناير الجاري.

قال جو هارت في تصريحات لشبكة" TNT sport":" لدي وجهة نظر مختلفة بعض الشيء بشأن كل ما حدث مع محمد صلاح".

أضاف:" محمد صلاح في آخر 6 أشهر من عقده مع ليفربول، وهناك الكثير من الأشياء التي تدور في رأسه، وبالتالي يجب عليه حماية نفسه".

أكد:" يعطي صلاح كل ما لديه إلى ليفربول، ويقود الفريق لموسم لا يُصدق بفضل أهدافه المهمة".

أشار:" هذه هي الحقائق والواقع التي يمكننا التعامل معه، كل شيء آخر هو مجرد تكهنات".

أتم:" لقد قال صلاح إنهم بعيدون بعض الشيء، ولكن هذا يخص الأشخاص الذين هم أعلى منه "مسئولو النادي"".