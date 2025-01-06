إعلام عبري: تأجيل زيارة رئيس الموساد التي كانت مقررة اليوم إلى الدوحة

أفادت القناة 12 العبرية، بتأجيل زيارة رئيس الموساد ديفيد بارنياع، التي كانت مقررة اليوم الاثنين، إلى الدوحة لمواصلة محادثات صفقة التبادل، وذلك حسبما أوردته فضائية «الجزيرة» في خبر عاجل لها.

وأمس الأحد، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن بارنياع سيتوجه الاثنين إلى قطر؛ لإجراء مفاوضات بشأن صفقة محتملة لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن مسئولين أمريكيين متواجدون أيضاً في العاصمة القطرية للمشاركة في المحادثات.

وكانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، ذكرت أن فريق تفاوض إسرائيلياً أنهى يوم الجمعة في الدوحة جولة أولى من المفاوضات غير المباشرة مع حماس حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

ولم تذكر الصحيفة تفاصيل أخرى بشأن نتائج الجولة الأولى من المفاوضات، لكنها ذكرت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منح الوفد الإسرائيلي تفويضاً «يكفي فقط لتحقيق تقدم» في المفاوضات، على الرغم من أن الوفد طلب صلاحيات أوسع.

وأعلنت حركة حماس، الجمعة، استئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل في الدوحة، وأكدت الحركة في بيان على «جديتها وإيجابيتها وسعيها للتوصل إلى اتفاق في أقرب فرصة».