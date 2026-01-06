رفعة درجة الاستعدادات القصوى في الشرقية لاحتفالات عيد الميلاد

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى على مدار الساعة، مع التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية، لضمان توفير أجواء آمنة ومنظمة؛ وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد وتهيئة الأجواء المناسبة لأبناء المحافظة.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة، خاصة بمحيط الكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها؛ لتهيئة الأجواء للاحتفال بالمناسبة في مناخ يسوده الأمن والاستقرار، مشددا على أهمية المتابعة المستمرة لكل الاستعدادات خلال فترة الاحتفالات.

وتقدم محافظ الشرقية بخالص التهاني القلبية إلى الأخوة الأقباط من أبناء المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيا لهم دوام الصحة والسعادة، وأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بمزيد من المحبة والوحدة والاستقرار