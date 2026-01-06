محافظ الجيزة يزور مطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

قدّم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة التهنئة للأقباط الأرثوذكس بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال ترؤسه وفد المحافظة في زيارته مساء اليوم الثلاثاء لمقر مطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذكس بشارع مراد بمدينة الجيزة، حيث كان في استقباله الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة وتوابعها.

وأكد محافظ الجيزة، خلال كلمته، على قوة ومتانة العلاقات التي تربط جموع المصريين، والتي تُعد تجسيدًا حقيقيًا لمعاني الوحدة الوطنية والإخاء، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أثبت للعالم أن المصريين كيان واحد لا يتجزأ، تجمعهم أواصر المحبة وروابط الأخوة والوطنية، ويعملون معًا من أجل تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره.

ومن جانبه، رحّب الأنبا ثيؤدوسيوس بمحافظ الجيزة والوفد المرافق له، مهنئًا الشعب المصري بكافة طوائفه بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ومتمنيًا أن تعم المحبة والسلام ربوع مصر والعالم.

كما تقدّم أسقف الجيزة بالشكر والتقدير لمحافظ الجيزة وقيادات المحافظة التنفيذية والأمنية على مشاركتهم وحرصهم على توطيد دعائم الوحدة الوطنية، مشيدًا بجهودهم المستمرة في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير الأمن والأمان.