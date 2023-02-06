سفير الأردن: قدمنا تنوعا ثقافيا ناجحا بفضل اختيارنا ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اختيار دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورته الـ 55، خلفا للملكة الأردنية الهاشمية، التي حلت ضيف شرف للدورة الـ 54 هذا العام.

وعن ذلك، قال سفير الأردن في القاهرة أمجد العضيلة: "أتقدم بجزيل الشكر باسم المملكة الأردنية الهاشمية إلى مصر قيادة وشعبا وإلى وزيرة الثقافة ورئيس هيئة الكتاب على الجهد المبذول في هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب".

وتابع سفير الأردن معربا عن سعادته باختيار المملكة الأردنية كضيف شرف للدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب"، مشيرا إلى أن اختيار الأردن ضيف شرف للدورة الحالية مكنها من المشاركة الواسعة بالمعرض، حيث قدمت تنوعا ثقافيا عرض الحضارة الأردنية.

وأكد أن مشاركة الأردن كضيف شرف في الدورة الحالية جسد هذه عمق العلاقات بين البلدين الشقيقتين، وأكد أن مصر ستظل دائما وأبدا رائدة.

وتابع السفير العضايلة قائلا: "لقد رأينا عشرات الآلاف من المصريين وهم يزورون معرض القاهرة الدولي للكتاب، ليؤكدوا أن الكتاب الورقي سيظل يحظي بروقنه رغم التقدم التكنولوجي".

وأضاف: "أهنئ مصر قيادة وشعبا على النجاح المبهر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وأؤكد لكم أن مصر ستظل الرائدة".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الاثنين، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، في ختام فعاليات الدورة الـ54، التي حلت عليها مملكة الأردن الهاشمية ضيف شرف.

وشهد المؤتمر الصحفي تسليم راية ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب من المملكة الأردنية الهاشمية لمملكة النرويج، وفقا للبروتوكول المتبع في حضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وأحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية للكتاب، وسفير الأردن في القاهرة أمجد العضيلة، ولفيف من المثقفين.

يُذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6 فبراير 2023 تحت شعار "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتم اختيار الكاتب "صلاح جاهين" ليكون شخصية المعرض هذا ‏العام.

وشهدت الدورة الـ 54 مشاركة 1074 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان، بالإضافة إلى فعاليات ‏ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز ‏وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة في بناء ‏المستقبل الذي نتطلع إليه.