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يونايتد يقرر عرض نجمه للبيع

شريف أبوحمد
نشر في: الإثنين 6 فبراير 2023 - 7:13 م | آخر تحديث: الإثنين 6 فبراير 2023 - 7:13 م

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد قرر عرض نجمه الفرنسي انتوني مارسيال للبيع.

ويتطلع إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد للتعاقد مع مهاجم من الطراز العالمي هذا الصيف.

وكان الفرنسي قد فشل في إكمال 90 دقيقة هذا الموسم وسجل ست أهداف فقط. وعاد مارسيال من الإصابة خلال الفوز ضد نوتنجهام فورست الأربعاء الماضي لكنه غاب عن الفريق الذي فاز ضد كريستال بالاس بعد ثلاثة أيام حيث تعرض لإنتكاسة جديدة.

ويعد تين هاج من مشجعي مارسيال وعلى الرغم من ذلك أظهر اللاعب أنه لا يمكن الإعتماد عليه هذا الموسم مما دفع مان يونايتد للتحرك لضم ووت ويجهورست على سبيل الإعارة في يناير.

ويستهدف مانشستر يونايتد التعاقد مع مهاجم كبير ولاعب خط وسط ، من المحتمل أيضاً مغادرة هاري ماجواير وأليكس تيليس وأنتوني إيلانجا.


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