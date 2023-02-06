بايدن: مساعدة أمريكية عاجلة لتركيا بعد الزلزال

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تعازيه لأسر ضحايا الزلازل المدمرة، التي أودت حتى الآن بحياة الآلاف في تركيا وسوريا، مشيرًا إلى تضامنه مع المصابين والذين تدمرت منازلهم.

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، مساء الاثنين، قال بايدن، إن إدارته تعمل بشكل وثيق مع تركيا، موضحًا أنه وجه بتقديم استجابة فورية من الولايات المتحدة.

وأشار إلى تواصل كبار المسؤولين الأمريكيين على الفور مع نظرائهم الأتراك، للتنسيق بشأن أية مساعدة مطلوبة، بناء على توجيهات.

ولفت إلى أن الفرق الأمريكية ستنتشر بسرعة، للبدء في دعم جهود البحث والإنقاذ التركية، وتلبية احتياجات المصابين والنازحين جراء الزلزال.

وذكر أن «الشركاء الإنسانيين المدعومين من الولايات المتحدة، يستجيبون لعمليات الإغاثة في سوريا».

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجات تركيا وسوريا فجر اليوم الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن خالص التعازي للشعبين السوري والتركي، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة شرق المتوسط.

وقال الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكرواتي زوران ميلانوفيتش، اليوم الاثنين، إن مصر تتضامن بشكل كامل مع الشعبين السوري والتركي، مؤكدا الاستعداد لتقديم المساعدة في مواجهة آثار هذا الزلزال.

وأضاف: «خالص العزاء والتضامن وتمنياتنا من الله بسرعة شفاء المصابين».

من جانبه، أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالا مع نظيره السوري الدكتور فيصل المقداد، اليوم 6 فبراير الجاري، وذلك لتقديم العزاء في ضحايا الزلزال المروع؛ الذي تعرضت له الشقيقة سوريا.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية نقل إلى نظيره السوري قرار الحكومة المصرية بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة، تضامناً مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة تداعيات تلك الكارثة.