محافظ شمال سيناء: خطة لتوحيد لون واجهات المباني الخارجية والمنشآت في العريش

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن هناك خطة تهدف إلى توحيد لون واجهات المباني الخارجية والمنشآت على مستوى مدينة العريش؛ من أجل الحفاظ على الصورة البصرية وتماشيا مع احتفالات مدينة العريش وقرب العيد القومي لسيناء.



وأضاف أنه تم اختيار اللون البيج ومشتقاته لطلاء واجهات المنازل بشمال سيناء بما يتماشى مع طبيعة المحافظة، مشيرا إلى أن سبب اختيار اللون البيج ومشتقاته لأنه من الألوان القريبة من الطبيعة، وأنها تعطي لونا جماليا كما ترمز للطبيعة بسيناء وكذلك للحفاظ على جمال العاصمة.



ومن جانبه، أكد اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس المدينة، أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالمجلس، للإشراف وحصر عدد واجهات المباني التي يتم طلائها ومتابعة أعمال الطلاء، وأنه سيتم الطلاء: من شارع الفاتح (البحر) وشارع ٢٣ وشارع ٢٦ وشارع الجيش والشارع الرئيسى بعمارات الريسة، وسيتم دهان واجهة المنازل التى تحتاج إلى دهان.