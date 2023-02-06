المبعوث الأممي: اتفقنا مع حفتر على وضع إطار دستوري لتسهيل إجراء انتخابات في ليبيا

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، اليوم ،في بنغازي القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والمجتمعية الراهنة في ليبيا.

وقال باتيلي، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": اتفقنا على ضرورة مشاركة جميع الأطراف بشكل بناء ودون تأخير في وضع إطار دستوري لتسهيل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في عام 2023.

وأضاف: طلبت من المشير حفتر مواصلة دعمه للجنة العسكرية المشتركة 5+5، وأثنيت على التزامه بدعم تنفيذ خطة العمل لانسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة. كون ذلك سيسهم في تحقيق سلام واستقرار مستدامين في ليبيا.

كما أكد المبعوث الأممي الاتفاق على الضرورة الملحة لتوحيد مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسة العسكرية، وتعزيز إدارة الموارد الوطنية بشفافية بما يضمن استفادة جميع فئات الشعب الليبي.