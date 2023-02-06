الهلال الأحمر العراقي يعلن عن مساعدات إغاثية لسوريا وتركيا إثر الزلزال المدمر

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أعلن الهلال الأحمر العراقي اليوم الاثنين عن تقديمه مساعدات لسوريا وتركيا إثر الزلزال المدمر الذي ضرب الجنوب التركي وتأثرت فيه مناطق سورية.

أوضح الهلال الأحمر العراقي أن فريق إنقاذ عراقيا يتوجه إلى تركيا للمساعدة في عمليات إنقاذ وإغاثة ضحايا الزلزال، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأكد أن 60 طنا من المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية جاهزة لإرسالها إلى سوريا.

وأشار إلى أن "المساعدات الإنسانية التي نقوم بإرسالها بالتنسيق وبدعم الحكومة العراقية".

وفجر اليوم الاثنين، ضرب زلزال مدمر بقوة 7.4مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن آلاف الضحايا ودمارا كبيرا.