بابافاسيليو يعلن قائمة البنك الأهلي لمواجهة فيوتشر

اختار بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي ٢٢ لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة فيوتشر غدا الثلاثاء ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة علي النحو التالي

حراسة المرمي..محمود الزنفلي _ أحمد صبحي

خط الدفاع.. احمد ياسين _ محمود الجزار _ خالد مصطفي _ أحمد العش _ أمير مدحت _ عاصم صلاح _ إسحاق يعقوبو _ أسامة ابراهيم

خط الوسط.. محمود سيد _ سعيدو سيمبوري _ محمد هلال _ محمد بسيوني _ إسلام جابر _ فراس عايفية _ أحمد ياسر _محمود قاعود

خط الهجوم.. رزاق سيسيه _ كريم بامبو _ باسم مرسي _ أسامة فيصل

وتشهد القائمة غياب محمد أبو جبل ومحمد فتحي للإصابة