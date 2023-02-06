ماركا: كورتوا سيغيب عن كأس العالم للأندية

بات لحاق البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، بكأس العالم للأندية المقامة حاليًا في المغرب، صعبًا للغاية، بعد الإصابة التي لحقت به، ويواجه حامي عرين الميرنجي تهديدًا واضحًا بالاستبعاد من مونديال الأندية حسبما أفاد تقرير صحفي إسباني.

وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، يواجه تيبو كورتوا صعوبة بالغة للتواجد ضمن قائمة ريال مدريد المسافرة لخوض مباراة نصف النهائي أمام الأهلي، الأربعاء المقبل، ويقترب كثيرًا من الاستبعاد من قائمة الميرنجي.

أشارت "ماركا" إلى أن الأشعة التي خضع لها كورتوا إثر أصابته في الفخذ الأيسر خلال إجرائه عمليات الأحماء قبل مباراة مايوركا، لا تدعو للتفاؤل بشأن تماثله السريع للشفاء.

أضافت الصحيفة الإسبانية الشهيرة أن كورتوا سيخضع لاختبارات، صباح الإثنين، لكن الشعور السائد ليس جيدًا وسيغيب على الأرجح عن كأس العالم للأندية.

وانضم كورتوا لقائمة غياب ريال مدريد أمام الأهلي والتي ضمت الثنائي كريم بنزيما وإيدير ميليتاو.

ويواجه ريال مدريد الأهلي، الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في المغرب في الفترة ما بين 1 إلى 11 فبراير 2023.