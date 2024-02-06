مدرب نيجيريا: نريد الفوز باللقب القاري

أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا أن النسور في حاجة للعب بمستوى مرتفع إذا أرادوا خوض المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار يوم الاحد المقبل.

ويلتقي منتخب نيجيريا مع جنوب أفريقيا غدا الأربعاء في المربع الذهبي على أن يتأهل الفائز من المواجهة للنهائي وسيلاقي الفائز من المواجهة الاخرى في المربع الذهبي بين كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية.

وقال بيسيرو في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "لقد قمنا بمهمة جيدة بالوصول إلى المربع الذهبي، لقد أظهرنا روحا جيدة وتنظيما".

وأضاف "نلعب كفريق سويا، علينا أن نلعب مباراة عالية المستوى، ندرك إمكانيات خصمنا، وينبغي أن نقدم 100% من مستوانا أو أكثر من ذلك للفوز على هذا الفريق الجيد للغاية".

ولم يفز منتخب نيجيريا باللقب القاري منذ 2013 لكن بيسيرو يشعر بالتفاؤل بشأن إمكانية التتويج.

وقال المدرب البرتغالي "اعتقد أن بمقدورنا الفوز بهذه البطولة، لكن جنوب أفريقيا أيضا ترغب في الفوز باللقب، مثلنا تماما".