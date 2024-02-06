 محافظ دمياط تتابع أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ دمياط تتابع أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

حلمي ياسين
نشر في: الثلاثاء 6 فبراير 2024 - 11:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 فبراير 2024 - 11:41 م

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، التي انطلقت مطلع الاسبوع الماضي، حيث تم خلال الحملة المُنفذة اليوم، إزالة حالة تعدٍ تابعة لولاية جهاز حماية البحيرات، وتنمية الثروة السمكية بدمياط، على مساحة 31 فدانا و22 قيراط، و14 سهما.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن المتابعة الدورية لحملات الموجة 22 مستمرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على أملاك الدولة، مؤكدة التنسيق التام بين الجهات المعنية والأمنية، لتحقيق المستهدف من الموجة التي تستمر مرحلتها الأولى حتى منتصف فبراير الجاري، كما أشارت أيضًا إلى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على الأراضي المستردة وذلك لمنع عودة التعديات عليها مرة أخرى.


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