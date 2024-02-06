مدير مبادرة كن سفيرا: فريق المبادرة استقبل 600 فكرة مشروع تم ترشيحهم للالتحاق بمختبر الابتكار المستدام

قالت إنجي علي، مدير مشروع مبادرة كن سفيرًا، إن عدد الشباب المشاركين بالدفعة الأولى وصل إلى 1000 متدرب، و1200 متدرب في الدفعة الثانية يمثلون جميع المحافظات، حيث يبلغ عدد الذكور 377 متدربا، وعدد الإناث 681 متدربة، مع مراعاة دمج ذوي الهمم في العملية التدريبية بإجمالي 11 متدربا من ذوي الهمم.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى حفل تخريج الدفعة الثانية من مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة، برعاية وحضور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومشاركة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

وأكدت مدير مشروع مبادرة كن سفيرًا، أنه تم مراعاة مشاركة كل الفئات من طلاب الجامعات والخريجين واعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية والخاصة المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدني مثل مؤسسة حياة كريمة، مصر الخير، جمعية الهلال الأحمر المصري، الكشافة المصرية.

وأشارت إلى الانتهاء من كل مراحل التدريب قام فريق عمل المبادرة من المعهد بمتابعة الخريجين واستقبال نحو 600 فكرة مشروع تم تصنيفهم وترشيحهم للالتحاق بمختبر الابتكار المستدام SILAB، وترشيح عدد 72 متدربا للانضمام إلى برنامج الشباب صناع السياسات التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثلون 37 مشروعا.

ولفتت إلى تدريب 63 متدربا على التسويق الإلكتروني بالتعاون مع GODADDY، وترشيح عدد 200 خريج للمشاركة بمبادرة العقول الخضراء التابعة للمعهد، و18 متدربا بمسابقة نبني لبلدنا التابعة لمركز دعم واتخاذ القرار.