الأمم المتحدة: أكثر من 3 ملايين شخص يفتقرون للمنازل بعد سنة من زلزال تركيا المدمر

قالت مسؤولة بالأمم المتحدة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن تركيا تحتاج إلى وتيرة أسرع في بناء المنازل للملايين من السكان الذين صاروا بلا مأوى بعد زلزال العام الماضي المدمر.

وقالت لويزا فينتون رئيسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركيا: "هناك عدد ضخم من السكان في حاجة إلى منازل. وهناك منازل قيد الاكتمال لكن ليس هناك ما يكفي منها حقا".

وتقدر الأمم المتحدة عدد من صاروا بلا مأوى جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد في فبراير العام الماضي بـ3ر3 مليون شخص على الأقل في جنوب شرقي تركيا.

وقالت فينتون في مقابلة مع (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء إن المنازل الملائمة ودعم معيشة السكان المحليين ما زالا احتياجين عاجلين بعد مرور سنة.

وما زال بعض الأشخاص يقيمون في خيام أو بمنازلهم المتضررة ويضعون خيمة في الفناء.

وجدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم تعهده قائلا: "سننقل آخر مواطن متبق، ممن دمرت منازلهم أو باتت غير قابلة للاستخدام، إلى منزل آمن".

وكان أردوغان قد تعهد ببناء حوالي 300 ألف مبنى سكني للناجين خلال سنة من الزلزال.

لكن حكومته لم تنجح في هذا الهدف وتهدف الآن لتسليم 200 ألف وحدة سكنية بحلول نهاية 2024.