هل يحطم محمد صلاح رقم مدربه حسام حسن مع منتخب مصر أمام عينيه؟

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تولى حسام حسن المسئولية الفنية لمنتخب مصر بشكل رسمي، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، ليبدأ مهمته مع أحفاد الفراعنة.

حسام حسن استمر الهداف التاريخي لـ منتخب مصر عبر كل العصور برصيد 68 هدفًا موثقًا، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ويلاحقه على اللقب محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي.

محمد صلاح في جعبته 53 هدفًا دوليًا بقميص منتخب مصر، وبفارق 15 هدفًا عن مدربه حسام حسن صاحب الرقم القياسي، كان آخرهم في مرمى موزمبيق بكأس أمم أفريقيا 2023.

ويفصل نجم ليفربول الانجليزي تسجيل 15 هدفًا من أجل معادلة الرقم القياسي لحسام حسن، فتُرى هل يعادله محمد صلاح تحت أعين مدربه الجديد في منتخب مصر؟

وجاءت قائمة هدافي منتخب مصر التاريخيين على النحو التالي :

حسام حسن 68 هدفًا

محمد صلاح 53 هدفًا

حسن الشاذلي 44 هدفًا