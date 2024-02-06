الرياض تحتضن بطولة «كينجز سلام 6» للتنس بمشاركة ديوكوفيتش ونادال

أعلن المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن إقامة بطولة كأس تنس جديدة "كينجز سلام 6" في أكتوبر القادم، ضمن موسم الرياض 2024.

ويبلغ مجموع الألقاب التي يملكها المشاركون في البطولة حوالي 50 لقبًا في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، إذ تضم البطولة ستة من نخبة اللاعبين الرجال حول العالم، بما في ذلك المصنف الأول عالميًا حاليًا وأفضل لاعب تنس على الإطلاق، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الفائز بـ24 لقبا في البطولات الكبرى ، بالإضافة إلى الإسباني المخضرم رافاييل نادال، الحائز على 22 لقبًا في بطولات الجراند سلام، وأحد أفضل اللاعبين الذين مارسوا اللعبة على الإطلاق.

ولدى سؤاله عن شعوره تجاه العودة إلى الرياض، قال ديوكوفيتش: "أنا متحمس للعودة إلى الرياض واللعب أمام كل جماهيري في السعودية".

من جانبه أعرب نادال عن سعادته بالمشاركة في "كينجز سلام 6" بقوله: " أنا متحمس جدًا للعب لأول مرة في الرياض، بعد أن سبقني في ذلك بعض لاعبي التنس الآخرين."

وسيشارك في البطولة الإسباني كارلوس الكاراز حامل لقب بطولة ويمبلدون والحائز على كأس موسم الرياض للتنس 2023، والمصنف الثاني عالميًا حاليًا، والذي أعرب عن سعادته بالعودة إلى الرياض قائلًا: "أنني سعيد جدًا بالعودة إلى الرياض لأظهر أفضل مهاراتي".

إلى جانب حضور اللاعب الروسي دانييل ميدفيديف، بطل أمريكا المفتوحة والمصنف الثالث عالميًا حاليًا، والذي صرّح:"أنا متحمس جدًا للعودة إلى السعودية، فمنذ رحلتي الأولى لها في عام 2019، عدت عدة مرات وأتطلع إلى أن أصبح جزءً من هذا الحدث الجديد، إن وجود أفضل لاعبي التنس في العالم في مكان واحد هو أمر مثير، لا يسعني الانتظار حتى ألتقي بالجميع".

كلك سيتواجد اللاعب الإيطالي جانيك سينر المصنف الرابع عالميًا حاليًا، والذي تغلب على ميدفيديف ليحصد بطولة أستراليا المفتوحة مطلع هذا العام، وهو أول لقب له في البطولات الأربع الكبرى.

وقال سينر "أنا متحمس جدًا للعب في الرياض للمرة الأولى مع مجموعة من اللاعبين الذي سيكون من الممتع اللعب معهم، وانا أتطلع لذلك".

وسيظهر الدنماركي الشاب والمصنف السابع عالميًا هولجر رون جنبًا إلى جنب مع ديوكوفيتش ونادال.

وقال رون "يسعدني أن آتي إلى الرياض لأول مرة للتنافس ضد هذه المجموعة الرهيبة من اللاعبين".

ويأتي الإعلان عن البطولة الجديدة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها "موسم الرياض" في استضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية العالمية، إضافة إلى استضافة أهم البطولات بمشاركة نخبة من أبرز اللاعبين العالميين، حيث سجل الموسم أرقاماً مميزة في الحضور من الزوار ومحبي هذه الرياضات.

ويشتهر ديوكوفيتش، المصنف الاول على العالم بموهبته الفذة. وقد حطم وحافظ على جميع الأرقام القياسية الممكنة تقريبًا، حيث فاز بـ 98 لقبًا فرديًا طوال مسيرته بما في ذلك 24 لقبًا في الجراند سلام و40 بلقبا ببطولات الأساتذة فئة 1000 نقطة

بالإضافة إلى رقم قياسي يتمثل في الفوز بلقب البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين سبع مرات، كذلك حافظ ديوكوفيتش على صدارة التصنيف العالمي منذ 410 أسابيع .

ويتمتع اللاعب الإسباني نادال بتاريخ طويل من الانتصارات ويُعتبر أحد عظماء هذه الرياضة عبر التاريخ. ، حيث أمضى 209 أسابيع في صدارة التصنيف العالمي وفاز بـ 92 لقبًا فرديًا طوال مسيرته، بما في ذلك 22 لقبًا في بطولات الجراند سلام.

ويعد كارلوس الكاراز البالغ من العمر 20 عامًا واحدًا من أكثر المواهب إثارة في العالم، حيث حصل على أكبر لقبين رياضيين في مسيرته الشابة عندما فاز ببطولة أمريكا المفتوحة 2022 ولقب فردي الرجال في بطولة ويمبلدون في 2023.

ويمتاز دانييل ميدفيديف، أفضل لاعب في بطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين لمدة 16 أسبوعًا في عام 2022. وفي عام 2021، حقق أول بطولة كبرى له ضمن بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وفاز بـ 20 لقبًا فرديًا بما في ذلك البطولة الختامية عام 2020.

وفاز سينر المصنف الرابع عالميًا بعشرة ألقاب فردية خلال مسيرته من بينها لقب ببطولات فئة الأساتذة فئة 1000 نقطة وكذلك لقب بطولة استراليا المفتوحة.

ويحتل اللاعب الدنماركي هولجر رون المرتبة السابعة عالميًا ، ويعتبر أحد أكثر مواهب التنس الجديدة إثارة في العالم، حيث فاز بأربعة ألقاب منذ احترافه في عام 2020، بما في ذلك لقب باريس للأساتذة في عام 2022.