رئيس زراعة الشيوخ يعلن خطة مناقشة ملف الصادرات الزراعية: نستهدف التوسع في التصنيع الزراعي

قال رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عبدالسلام الجبلي، إن اللجنة ستبدأ في مناقشة ملف الصادرات الزراعية واستخدام التكنولوجيا خلال اجتماعاتها المقبلة؛ بهدف التوصل إلى توصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع، تؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج الزراعي وحجم الصادرات الزراعية مع تعظيم العائد منها.

وأكد الجبلي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أهمية ما شهدته الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع الحالي من مناقشات بشأن ملف الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية وملف استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي، والذي تم إحالتهما للجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.

وأضاف أن تلك الملفات تعد من أهم الملفات بالفعل في قطاع الزراعة الذى يعد من أهم القطاعات الإنتاجية حاليا، لاسيما في ظل التحديات الحالية التي تواجه العالم بشكل عام والبلاد بشكل خاص.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن مصر تمتلك مقومات كبيرة يمكنها أن تزيد من حجم الصادرات الزراعية وتعظم من عائدها، لاسيما وأن البلاد تحتل مراكز متقدمة عالميا في التصدير الزراعي، ويبلغ حجم صادراتها الزراعية الطازجة نحو 7.4 مليون طن بقيمة نحو 3.7 مليار دولار، بالإضافة إلى نحو 5.1 مليار دولار من الصادرات الزراعية المصنعة.

ولفت إلى أن اللجنة ستبحث خلال اجتماعاتها المقبلة، آليات التوسع في التصنيع الزراعي الذي من شأنه مضاعفة حجم الصادرات الزراعية المصنعة وزيادة حجم الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل وضمان الاستغلال الجيد للمحاصيل الزراعية بما يحقق هامش ربح مناسب للمزارع البسيط.

وتابع أن اللجنة سوف تستمع إلى الآراء والمقترحات من مختلف الجهات المعنية بذلك الملف، سواء الجهات الحكومية أو ممثلي المستثمرين وغيرها من الجهات؛ بهدف التوصل إلي حلول واقعة يمكن تطبيقها للإسراع في التوسع في التصنيع الزراعي وزيادة حجم الصادرات الزراعية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تحقيق 100 مليار دولار صادرات.

وأضاف: "سوف تبحث اللجنة ملف استخدام التكنولوجيا في الزراعة، بما يحقق التوسع الرأسي بزيادة الإنتاج وترشيد استهلاك المياه والأسمدة".

وشهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، الأسبوع الحالي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه، وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، حول سياسة الحكومة بشأن استخدام التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي.

وقرر المجلس، إحالة الطلبين إلي لجنة الزراعة والري بالمجلس لدراستهما وإعداد تقرير بشأن كل منهما.