أبدى المغربي يوسف النصيري، لاعم إشبيلية، أسفه إزاء وجود فريقه في منطقة متدنية من ترتيب الدوري الإسباني، مؤكدًا أنه قد حان الوقت للعودة للانتصارات.

وبالثنائية التي سجلها في مرمى رايو فالياكانو (1-2) في المباراة التي أقيمت الليلة الماضية، ضمن الجولة 23 من الليجا، أعاد النصيري الابتسامة لجماهير إشبيلية، الذي تفصله حاليا 3 نقاط عن مراكز الهبوط، ووضع حد للنتائج السيئة عقب 5 مباريات دون تحقيق الفوز.

وأكد اللاعب المغربي الذي عاد لفريقه عقب انتهاء مشاركته في كأس الأمم الإفريقية مع أسود الأطلس: "كنت حزينا لأنني لم أكن هنا من أجل كأس إفريقيا، لكنني عدت مجددا، ويجب أن أساعد الفريق".

وأضاف: "إنه لأمر مؤسف رؤية إشبيلية هكذا، لكن حان الآن وقت تحقيق الانتصارات".

وشكل النصيري ثنائيا رائعا في الهجوم مع زميله إيساك روميرو، حيث كانا مصدر خطر كبير على دفاع فاليكانو في مباراة أمس.

وأبرز اللاعب الدولي: "رأيت إيساك طوال هذا الشهر على شاشة التلفزيون. وهكذا عرفت كيف يلعب. إنه فتى جيد جدًا ولاعب رائع وأقول دائمًا إنه مهاجم جيد ويجب عليه الاستمرار على هذا النحو لأنه سيصل بعيدًا جدًا بهذا المستوى".