طلائع الجيش يهزم المصري ويتأهل لنهائي كأس الرابطة

تأهل طلائع الجيش لنهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، بعد الفوز على المصري البورسعيدي بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح، بعد التعادل الإيجابي 1-1، في الوقت الأصلي للمباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

تقدم طلائع الجيش في الدقيقة 14 عن طريق جودوين شيكا، الذي استلم كرة طويلة خلف دفاعات المصري وسدد كرة أرضية سكنت شباك محمود جاد، قبل أن يتعادل المصري البورسعيدي عن طريق صلاح محسن في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح مباشرة، والتي ابتسمت لطلائع الجيش بفضل تألق محمد شعبان، حارس المرمى، والذي تصدى لثلاث ركلات ترجيح.

وأهدر باهر المحمدي الركلة الأولى للمصري، ثم أهدر خالد سطوحي الكرة الثالثة للطلائع ورد عليه صلاح محسن بإهدار الركلة الثالثة للمصري.

وينتظر طلائع الجيش في المباراة النهائية الفائز من نصف النهائي الثاني والذي يجمع الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا في السابعة والنصف من مساء اليوم.