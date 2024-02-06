شعبة الأدوية: قرار تحريك الأسعار يحتاج ما بين 4 و6 أشهر

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن بعض أصناف الأدوية تشهد ندرة ونقصا في الأسواق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الدولة تتابع موقف الأدوية وتعمل على إيجاد البدائل للأصناف التي تشهد ندرة.

وبشأن ما تردّد عن عدم توافر أدوية الأورام، علق عوف قائلا: «ما يشاع غير صحيح، والأدوية موجودة فى صيدلية الشركة المصرية للأدوية بـ28 صيدلية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الأنسولين»، مطالبا المواطنين بالاتصال على هاتف 15301 للاستفسار عن أي دواء.

وأشار إلى أن البنك المركزي سيدبر المطلوب من العملة الأجنبية للإفراج عن المواد الخام من الجمارك، مشدّدًا على أن صناعة الدواء من أولويات الدولة التي تعمل على توفير العملة الأجنبية لها.

وبشأن ارتفاع سعر الدواء، علق رئيس شعبة الأدوية قائلًا إن قرار تحريك أسعار الأدوية يحتاج من 4 لـ 6 شهور، متابعًا: «ندرس التكاليف المستجدة للأدوية وعلى هذا الأساس نحدد موقف سعر الدواء».

وأوضح أن سعر الدواء يتحرك نتيجة بعض العوامل منها التوترات في البحر الأحمر بالإضافة إلى قيام التأمينات برفع الشريحة التأمينية على العاملين، وذلك رفع مرتبات العاملين بقطاع الدواء لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية.