كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 85.4 مليار جنيه، خلال شهر نوفمبر 2024

وبحسب تقرير الهيئة، بلغت قيمة إصدارات الأسهم نحو 44.3 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو 2.8 مليار جنيه، وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلي نحو 13.7 مليار جنيه، وبلغت قيمة التمويل الممنوح نحو 8.7 مليار جنيه.

وأضافت الهيئة، أن قيمة التمويل الاستهلاكى للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ نحو 7.6 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة الأوراق المخصمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة واامتناهية نحو 7.2 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التمويل العقاري نحو 1.1 مليار جنيه .

وأشارت إلى أن قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر نوفمبر 2024 سجلت 2.9 تريليون جنيه.

ولفتت إلى ان قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية نوفمبر الماضي سجلت 75.4 مليار جنيه، فيما بلغت إجمالي أقساط التأمين المحصلة نحو 7.8 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024، وسجلت إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين نحو 4.1 مليار جنيه، وبغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية نوفمبر 2024 نحو 2.2 مليار جنيه.