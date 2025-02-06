الملحن مدين يحتفل مع أحمد سعد بإطلاق ألبوم حبيبنا

شارك الملحن مدين في الاحتفال بإطلاق ألبوم "حبيبنا" للفنان أحمد سعد، وسط حضور نخبة من صناع الموسيقى والفنانين.

ونشر مدين عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورًا من أجواء الحفل، معلقًا: "مع حبايبي وإخواتي الفنانين والصناع من حفل ألبوم حبيبنا أحمد سعد".

وتصدر الملحن المصري مدين تريند "إكس" مؤخرًا، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغانيه الأخيرة، خاصة "جم شرفوا"، و"ماشيين" للفنان تامر عاشور، وأغنية "حبيبنا" للفنان أحمد سعد، حيث لاقت جميعها إعجابًا واسعًا من الجمهور، واحتل اسم "مدين" المركز الأول على الموقع بسبب التفاعل الكبير مع أعماله الجديدة.