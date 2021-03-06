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موسيماني: لن أخسر الأهلي بسبب كهربا

محمود باهي
نشر في: السبت 6 مارس 2021 - 2:11 ص | آخر تحديث: السبت 6 مارس 2021 - 2:11 ص

وجه بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي رسائل قوية، لتبرير قراره بإيقاف محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق لمدة شهر وتغريمه 200 ألف جنيه.

قال موسيماني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فيتا كلوب في الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا "نتعامل بوضوح وجدية، نحب كل اللاعبين، ولسوء الحظ في بعض الأحيان ما حدث يعد أمرا طبيعيا بين أفراد العائلة، وهو أن ينحرف لاعب أو اثنان عن الطريق".

واستدرك "لكن لابد أن نحافظ على الانضباط داخل الفريق، وتكون أجواء غرفة الملابس جيدة حتى لا نخسر الفريق من أجل شخص".

وشدد المدرب الجنوب إفريقي "الكل مهم، ولا يوجد أحد في هذا الفريق سواء مصابا أو كورونا أو غاب لسبب آخر منعه من المشاركة والفريق لا يفوز".

واستطرد "إذا راجعنا الأرقام، الأهلي يفوز مهما كانت الغيابات، وهذا يدل على أن الكل مهم، لذا الانضباط هو أهم شيء لأي فريق".

وأتم بيتسو موسيماني رسائله "أكرر أحب كل اللاعبين، ولكن الالتزام أهم شيء، والفريق أكبر من أي شخص، هذا مبدأ الأهلي قبل حضوري إلى مصر، وسألتزم به".


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