أحد أقارب ضحايا حادث الكريمات: فقدت 11 فردا من عائلتي كانوا عائدين من عزاء خالتي

قال الزميل علاء رضوان، الصحفي بجريدة اليوم السابع وأحد أقارب أسرة حادث الكريمات، إنه فقد 11 فردًا من أسرته بحادث الكريمات الذي حدث أمس، موضحًا أنهم كانوا في طريق العودة من عزاء خالته التي وافتها المنية منذ 10 أيام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء السبت، أن الحادث شمل راكبي الميكروباص من أفراد أسرته، وأشخاص أخرين تصادف وجودهم في موقع الحادث.

وأشار إلى ضرورة حل أزمة سير سيارات النقل الثقيل في الأوقات غير المسموحة لها، مضيفًا أنه لابد من تنظيم أوقات مرورها؛ لمنع ارتكاب مزيد من الحوادث.

وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل حادث التصادم الذي وقع على طريق الكريمات وأسفر عن مصرع 18 مواطنا وإصابة 5.

وقالت الوزارة في بيان لها صباح اليوم السبت: «بالنسبة لما تبلغ للأجهزة الأمنية بالجيزة بانقلاب سيارة بطريق الكريمات ووجود متوفين ومصابين بدائرة مركز أطفيح».